Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Капитан минского «Динамо» Андрей Стась высказался о Кубке Минска

Капитан минского «Динамо» Андрей Стась высказался о Кубке Минска
Комментарии

Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась положительно оценил организацию предсезонного турнира «Кубок Минска».

«Отлично организован турнир, который даёт очень много пищи для размышления тренерским штабам всех команд. Понятно, что сейчас идёт тяжёлая работа. Через эту тяжёлую работу игры помогают втягиваться.

Молодые ребята стараются, работают. Понятно, что всем есть над чем работать. Как молодым ребятам, так и взрослым. Идёт хорошая продуктивная работа.

Очень приятно всегда играть на «Чижовка-Арене». Много зрителей, болельщиков «Динамо», много детей на трибунах. Это очень приятно. Спасибо большое», – приводит слова Стася пресс-служба клуба.

Материалы по теме
«Металлург» одержал победу на Кубке Минска, обыграв местное «Динамо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android