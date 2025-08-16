Капитан минского «Динамо» Андрей Стась высказался о Кубке Минска

Нападающий и капитан минского «Динамо» Андрей Стась положительно оценил организацию предсезонного турнира «Кубок Минска».

«Отлично организован турнир, который даёт очень много пищи для размышления тренерским штабам всех команд. Понятно, что сейчас идёт тяжёлая работа. Через эту тяжёлую работу игры помогают втягиваться.

Молодые ребята стараются, работают. Понятно, что всем есть над чем работать. Как молодым ребятам, так и взрослым. Идёт хорошая продуктивная работа.

Очень приятно всегда играть на «Чижовка-Арене». Много зрителей, болельщиков «Динамо», много детей на трибунах. Это очень приятно. Спасибо большое», – приводит слова Стася пресс-служба клуба.