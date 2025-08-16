Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Брэди Мартин — лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ

Брэди Мартин — лучший проспект «Нэшвилла» по версии сайта НХЛ
Комментарии

Сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нэшвилл Предаторз» на сезон-2025/2026. Первое место в топ-5 занял 18-летний форвард Брэди Мартин.

В минувшем сезоне нападающий провёл 57 матчей в юниорской лиге Онтарио за «Су Грейхаундс» и набрал 72 (33+39) очка при полезности «+25». В пяти играх плей-офф хоккеист заработал 4 (2+2) очка. Также Брэди стал победителем ЮЧМ-2025 в составе сборной Канады U18. На турнире Мартин набрал 11 (3+8) очков в семи играх при лучшей на турнире полезности «+15».

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. Брэди Мартин;
2. Таннер Молендик;
3. Давид Эдстрём;
4. Кэмерон Рид;
5. Мэттью Вуд.

Материалы по теме
Егор Сурин вошёл в топ-10 лучших проспектов «Нэшвилла» по версии Daily Faceoff
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android