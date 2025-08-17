Скидки
Браташ: российские тренеры могут позавидовать такому отношению к иностранным специалистам

Браташ: российские тренеры могут позавидовать такому отношению к иностранным специалистам
Заслуженный тренер России Олег Браташ заявил, что в Континентальной хоккейной лиге трепетно относятся к иностранным тренерам и выделяют им больший кредит доверия, чем отечественным специалистам.

– Очень много разговоров вокруг «Авангарда». И это понятно – команда обновилась едва ли не наполовину, состоялось много громких расставаний и приобретений. С одними можно согласиться, другие – обсудить и поспорить. «Авангард» обратил на себя внимание ещё и особым отношением к тренерскому штабу, к главному тренеру. Созданы все условия для реализации тренерских задумок, что выражается в том числе в трансферной политике.

– Для вас такое внимание к штабу Ги Буше – сюрприз?
– Нет, это наша традиция. В российском хоккее в последние десятилетия очень трепетное отношение к североамериканским тренерам, клубы зажигают им зелёный свет. Многие из нас, российских тренеров, могут такому отношению по-доброму позавидовать. У нас правила работы несколько иные, но это отдельный разговор – о реалиях нашей жизни, – цитирует Браташа Russia-hockey.ru.

