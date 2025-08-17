Два россиянина названы лучшими проспектами «Нью-Джерси» по версии сайта НХЛ

Сайт Национальной хоккейной лиги опубликовал рейтинг лучших проспектов «Нью-Джерси Дэвилз» на сезон-2025/2026. Первое место занял российский защитник «Торпедо» Антон Силаев, на втором месте оказался его соотечественник нападающий Арсений Грицюк.
В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и четыре матча в плей-офф, всего на его счету 12 очков — две заброшенные шайбы и 10 результативных передач.
В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести встречах плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. Антон Силаев.
2. Арсений Грицюк.
3. Ленни Хямеэнахо.
4. Шеймус Кейси.
5. Шейн Лашанс.