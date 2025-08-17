«Он легенда НХЛ». Шайфли высказался о переходе Джонатана Тэйвза в «Виннипег»

Нападающий «Виннипег Джетс» Марк Шайфли поделился ожиданиями от игры с Джонатаном Тэйвзом, который в межсезонье подписал контракт с канадским клубом и не выступал в НХЛ с 2023 года из-за болезни.

«Мне кажется, что это почти идеальное развитие событий для него — вернуться в Виннипег после пары лет перерыва. Я надеялся, что он выберет нашу команду, и мы очень рады видеть его здесь. Конечно, он легенда не только НХЛ, но и Виннипега в частности. Я много раз разговаривал с ним этим летом, и он, очевидно, очень рад вернуться в хоккей и быть в нашей команде. Я очень рад, что у нас есть парень с его статусом, опытом и всем вышеперечисленным. Я очень рад играть с ним», — цитирует Шайфли пресс-служба клуба.

Уроженец Виннипега Тэйвз провёл 1067 встреч в НХЛ и набрал 883 (372+511) очка. Он является трёхкратным обладателем Кубка Стэнли в составе «Чикаго».