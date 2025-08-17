Скидки
«Автомобилист» представил предсезонную форму с российским триколором

Комментарии

«Автомобилист» представил предсезонную форму с российским триколором. Первые матчи в новой предсезонной форме «Автомобилист» проведёт в Уфе 18 и 19 августа, где сыграет с «Салаватом Юлаевым».

«Белый, синий, красный — цвета, олицетворяющие любовь россиян к своей Родине. В этом году мы решили посвятить предсезонную форму нашей команды национальному флагу. Флагу, под которым российские атлеты, к сожалению, пока лишены возможности выступать на международной арене. Мы любим свою страну и верим, что в будущем под российским флагом наши спортсмены ещё одержат много ярких побед!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

