В «Нью-Джерси» высоко оценили уровень игры задрафтованного клубом защитника Антона Силаева

Помощник генерального менеджера «Нью-Джерси Девилз» Дэн Маккиннон высказался об игре защитника «Торпедо» Антона Силаева, который был выбран клубом драфте НХЛ — 2024 под общим 10-м номером.

«У него так много качеств, которые могли бы стать дополнением к тому, что у нас уже есть. Он хорошо катается и играет в очень силовой, напористый хоккей. Вы видели, как приобретение пары игроков со схожими характеристиками, таких как Брендон Диллон и Джонатан Ковачевич, повлияло на нашу команду. Антон может прийти и в конечном итоге взять на себя эту роль. Мы рады привезти его к нам следующей весной и начать его развитие в Северной Америке», — цитирует Маккиннона пресс-служба клуба.

В прошедшем сезоне на счету Силаева 63 матча за «Торпедо» в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги и четыре матча в плей-офф, всего на его счету 12 очков — две заброшенные шайбы и 10 результативных передач.