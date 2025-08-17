Лайне — о межсезонье: впервые за долгое время не приходится бороться с различными травмами

Финский нападающий «Монреаль Канадиенс» Патрик Лайне заявил, что доволен тем, как проходит межсезонье и впервые за долгое время не имеет проблем с травмами. Финский форвард в прошлом сезоне пропустил первую часть регулярного чемпионата из-за травмы колена, а по ходу плей-офф лишился места в составе.

«Этим летом у меня получается хорошо тренироваться, а главное – я здоров. Впервые за долгое время не приходится бороться с различными травмами и прочими трудностями. Я начал полноценные тренировки уже в мае. Это значит, что будет совсем другой старт сезона.

В прошлом сезоне у меня были проблемы. Бросок не всегда шёл, в том числе в связи с тем, что из-за травм моя подготовка в межсезонье была недостаточной. Что касается слухов об обмене, то они ходят всегда – остался ли у меня один год по контракту или шесть. Я это уже заметил», – цитирует Лайне Sportskeeda.

В своём первом сезоне за канадский клуб Лайне набрал 33 (20+13) очка в 52 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «-14».