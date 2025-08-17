Американский форвард Рид Буше поделился эмоциями от пребывания в «Автомобилисте»

Американский нападающий Рид Буше поделился первыми впечатлениями от пребывания в «Автомобилисте». Форвард в межсезонье перешёл в екатеринбургский клуб из «Авангарда».

«Потрясающие эмоции. Все ребята, персонал и тренеры были очень доброжелательны ко мне. В последние дни я был немного занят и не мог в полной мере посмотреть все достопримечательности. Но то, что я успел увидеть, мне очень понравилось. Екатеринбург – потрясающий город.

«УГМК-Арена» мне очень понравилась. Интересно ходить по новому зданию, смотреть раздевалку. Всё очень удобно сделано. Не могу дождаться момента, когда удастся выйти на большой лёд», – цитирует Буше пресс-служба «Автомобилиста».

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.