Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Американский форвард Рид Буше поделился эмоциями от пребывания в «Автомобилисте»

Американский форвард Рид Буше поделился эмоциями от пребывания в «Автомобилисте»
Аудио-версия:
Комментарии

Американский нападающий Рид Буше поделился первыми впечатлениями от пребывания в «Автомобилисте». Форвард в межсезонье перешёл в екатеринбургский клуб из «Авангарда».

«Потрясающие эмоции. Все ребята, персонал и тренеры были очень доброжелательны ко мне. В последние дни я был немного занят и не мог в полной мере посмотреть все достопримечательности. Но то, что я успел увидеть, мне очень понравилось. Екатеринбург – потрясающий город.

«УГМК-Арена» мне очень понравилась. Интересно ходить по новому зданию, смотреть раздевалку. Всё очень удобно сделано. Не могу дождаться момента, когда удастся выйти на большой лёд», – цитирует Буше пресс-служба «Автомобилиста».

В прошлом сезоне Буше в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 49 очков — забросил 28 шайб и отдал 21 результативную передачу. В плей-офф американский нападающий набрал 8 (5+3) очков в 13 матчах.

Материалы по теме
«С этим англичанином попрощались и проводили». Чистяков об уходе Рида Буше из «Авангарда»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android