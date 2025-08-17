Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Всё было как в тумане». Бекстрём впервые с 2023 года принял участие в официальном матче

«Всё было как в тумане». Бекстрём впервые с 2023 года принял участие в официальном матче
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Брюнеса» Никлас Бекстрём отдал две результативные передачи в контрольном матче с «Тимро» (4:1). 37-летний экс-форвард «Вашингтона» впервые с октября 2023 года принял участие в официальном матче. Швед пропустил почти два года из-за проблем с бедром.

«Было невероятно приятно снова надеть футболку «Брюнеса». Я очень рад. Если честно, перед игрой всё было как в тумане. Я так давно не играл. Очень нервничал перед матчем. Иногда из-за этого становишься немного пассивнее. Теперь я сыграл первый матч и постараюсь побольше выкладываться», – цитирует Бекстрёма Sportskeeda.

Бекстрём провёл юношеские годы в «Брюнесе» и прошёл путь от команды до 16 лет до основной, где дебютировал в сезоне-2004/2005. За свою карьеру в НХЛ он набрал 1033 очка (271+762) в 1105 играх регулярного чемпионата. Кроме того, в 142 играх плей-офф он набрал 87 очков. В 2018 году Бекстрём завоевал Кубок Стэнли.

Материалы по теме
Никлас Бекстрём ответил на вопрос о своей зарплате в шведском «Брюнесе»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android