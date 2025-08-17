Скидки
«Не хочу высказывать завышенные ожидания». Буше — о предстоящем сезоне в «Автомобилисте»

Американский нападающий Рид Буше поделился ожиданиями от предстоящего сезона в составе «Автомобилиста». Форвард в межсезонье перешёл в екатеринбургский клуб из «Авангарда».

«Сейчас очень важная часть сезона, когда закладывается основа, в том числе с точки зрения физического состояния всей команды. Насколько я понимаю, в центре моего звена будет играть Стефан Да Коста, кто будет третьим – я ещё не знаю. Но это не имеет большого значения. Все ребята очень мастеровитые.

Я бы не хотел высказывать какие-то завышенные ожидания, чтобы избежать дополнительного давления. Нам это не нужно. У нас отличная команда, отличный состав, отличный тренер. Мы знаем, как играть в хоккей, знаем, к чему мы движемся. Надеюсь, это поможет нам в сезоне», – цитирует Буше пресс-служба «Автомобилиста».

