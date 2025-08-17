Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин попал в книгу рекордов России. 6 апреля 2025 года россиянин забросил шайбу в ворота «Нью-Йорк Айлендерс» (1:4) и превзошёл Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ.

«897 голов – историческое достижение, которое уже стало символом стабильности и спортивного мастерства. Овечкин не просто побил рекорд Гретцки – он уже переписал историю хоккея от имени России. Это не просто число – это годы тренировок, сотни игр, тысячи бросков и миллионы болельщиков, вдохновлённых его игрой. Александр Овечкин официально стал частью национальной истории», – сказано в сообщении аккаунта Книги рекордов России в соцсетях.

Фото: аккаунт Книги рекордов России в соцсети

Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.