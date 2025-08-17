Скидки
«Это серьёзное усиление». Заслуженный тренер России оценил селекцию «Металлурга»

Комментарии

Заслуженный тренер России Олег Браташ положительно оценил трансферы «Металлурга» в это межсезонье и заявил, что магнитогорский клуб значительно усилил свою атаку.

– Селекция какой команды, на ваш взгляд, близка к образцовой? Многие эксперты называют «Металлург».
– Знаете, лето – не то время, когда в хоккее делаются выводы, всё покажет и докажет весна. Но мне понятна та игровая идея, вокруг которой состоялись трансферы в «Металлурге». Толчинский, Ткачёв, Барак – умные, быстрые, результативные форварды. Это серьёзное усиление. «Металлург» и так был одной из самых интересных команд КХЛ, с узнаваемой атакой. Теперь благодаря селекции она делает ещё один шаг вперед, – цитирует Браташа Russia-hockey.ru.

