«Металлург» обыграл «Адмирал» и стал обладателем Кубка Минска

В столице Беларуси завершился решающий матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались владивостокский «Адмирал» и магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержал «Металлург» и стал победителем турнира.

Голами в составе «Металлурга» отметились Никита Полтавчук, Андрей Козлов, Роман Канцеров и Михаил Грасс. За дальневосточный клуб отличились Степан Старков и Кайл Олсон.

В Кубке Минска также принимали участие «Лада» из Тольятти и минское «Динамо». Хозяева турнира заняли четвёртое место, одержав лишь одну победу в трёх матчах. «Лада» расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. «Адмирал» занял второе место.