Адмирал — Металлург, результат матча 17 августа 2025 года, счёт 2:4, Кубок Минска

«Металлург» обыграл «Адмирал» и стал обладателем Кубка Минска
В столице Беларуси завершился решающий матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались владивостокский «Адмирал» и магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержал «Металлург» и стал победителем турнира.

17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Полтавчук (Канцеров) – 09:06 (5x5)     2:0 Козлов – 21:04 (5x5)     2:1     3:1 Канцеров (Михайлис) – 40:14 (5x5)     4:1     4:2    

Голами в составе «Металлурга» отметились Никита Полтавчук, Андрей Козлов, Роман Канцеров и Михаил Грасс. За дальневосточный клуб отличились Степан Старков и Кайл Олсон.

В Кубке Минска также принимали участие «Лада» из Тольятти и минское «Динамо». Хозяева турнира заняли четвёртое место, одержав лишь одну победу в трёх матчах. «Лада» расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. «Адмирал» занял второе место.

Турнирная таблица Кубка Минска
«Это серьёзное усиление». Заслуженный тренер России оценил селекцию «Металлурга»
