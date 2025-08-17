«Металлург» обыграл «Адмирал» и стал обладателем Кубка Минска
Поделиться
В столице Беларуси завершился решающий матч предсезонного турнира «Кубок Минска», в котором встречались владивостокский «Адмирал» и магнитогорский «Металлург». Победу со счётом 4:2 одержал «Металлург» и стал победителем турнира.
Кубок Минска . Кубок Минска
17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
4 : 2
Адмирал
Владивосток
1:0 Полтавчук (Канцеров) – 09:06 (5x5) 2:0 Козлов – 21:04 (5x5) 2:1 3:1 Канцеров (Михайлис) – 40:14 (5x5) 4:1 4:2
Голами в составе «Металлурга» отметились Никита Полтавчук, Андрей Козлов, Роман Канцеров и Михаил Грасс. За дальневосточный клуб отличились Степан Старков и Кайл Олсон.
В Кубке Минска также принимали участие «Лада» из Тольятти и минское «Динамо». Хозяева турнира заняли четвёртое место, одержав лишь одну победу в трёх матчах. «Лада» расположилась на третьей строчке турнирной таблицы. «Адмирал» занял второе место.
Комментарии
- 17 августа 2025
-
13:40
-
13:12
-
13:09
-
12:45
-
12:20
-
11:45
-
11:21
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
08:50
-
08:25
- 16 августа 2025
-
23:44
-
23:20
-
22:46
-
22:04
-
21:42
-
21:18
-
21:02
-
20:45
-
20:31
-
20:16
-
19:56
-
19:36
-
19:14
-
18:54
-
18:26
-
18:12
-
17:34
-
17:22
-
17:10
-
16:52
-
16:30