Московское «Динамо» в первом контрольном матче межсезонья обыграло минскую «Юность»
В Минске на стадионе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч между местной «Юностью» и московским «Динамо». Победу в матче одержали бело-голубые со счётом 3:2. Это была первая товарищеская игра «Динамо» в текущее межсезонье.
Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Шараканов) – 06:33 (5x4) 1:1 Гостев (Ровба) – 21:01 (5x5) 2:1 Ровба (Косоренков) – 24:17 (5x5) 2:2 Бондарь (Артемьев) – 35:39 (5x5) 2:3 Римашевский – 45:00 (4x5)
Голами в составе «Динамо» отметились Артём Ильенко, Артём Бондарь и Егор Римашевский, забросивший победную шайбу на 45-й минуте матча. За минчан шайбы забросили Андрей Гостев и Владимир Ровба.
Ранее «Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым. Напомним, ранее Гусев подписывал пробный контракт с московским «Динамо» до 21 августа 2025 года. Гусев участия в прошедшем матче не принимал.
