Московское «Динамо» в первом контрольном матче межсезонья обыграло минскую «Юность»

В Минске на стадионе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч между местной «Юностью» и московским «Динамо». Победу в матче одержали бело-голубые со счётом 3:2. Это была первая товарищеская игра «Динамо» в текущее межсезонье.

Голами в составе «Динамо» отметились Артём Ильенко, Артём Бондарь и Егор Римашевский, забросивший победную шайбу на 45-й минуте матча. За минчан шайбы забросили Андрей Гостев и Владимир Ровба.

Ранее «Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым. Напомним, ранее Гусев подписывал пробный контракт с московским «Динамо» до 21 августа 2025 года. Гусев участия в прошедшем матче не принимал.