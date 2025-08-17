Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Юность-Минск — Динамо М, результат матча 17 августа 2025, счёт 2:3, товарищеский матч

Московское «Динамо» в первом контрольном матче межсезонья обыграло минскую «Юность»
Комментарии

В Минске на стадионе «Чижовка-Арена» состоялся товарищеский матч между местной «Юностью» и московским «Динамо». Победу в матче одержали бело-голубые со счётом 3:2. Это была первая товарищеская игра «Динамо» в текущее межсезонье.

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Шараканов) – 06:33 (5x4)     1:1 Гостев (Ровба) – 21:01 (5x5)     2:1 Ровба (Косоренков) – 24:17 (5x5)     2:2 Бондарь (Артемьев) – 35:39 (5x5)     2:3 Римашевский – 45:00 (4x5)    

Голами в составе «Динамо» отметились Артём Ильенко, Артём Бондарь и Егор Римашевский, забросивший победную шайбу на 45-й минуте матча. За минчан шайбы забросили Андрей Гостев и Владимир Ровба.

Ранее «Динамо» подписало контракт на один сезон с нападающим Никитой Гусевым. Напомним, ранее Гусев подписывал пробный контракт с московским «Динамо» до 21 августа 2025 года. Гусев участия в прошедшем матче не принимал.

Материалы по теме
«Динамо» сохранило свою главную звезду! Гусев повторил пример из НХЛ?
«Динамо» сохранило свою главную звезду! Гусев повторил пример из НХЛ?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android