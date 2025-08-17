Скидки
Главная Хоккей Новости

Форвард «Динамо»: вызов в основу был неожиданным для меня. Первый гол — приятный момент

Форвард «Динамо»: вызов в основу был неожиданным для меня. Первый гол — приятный момент
Нападающий московского «Динамо» Артём Бондарь оценил победу в контрольном матче с минской «Юностью» (3:2).

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2025, воскресенье. 11:00 МСК
Юность-Минск
Минск
Окончен
2 : 3
Динамо М
Москва
0:1 Ильенко (Шараканов) – 06:33 (5x4)     1:1 Гостев (Ровба) – 21:01 (5x5)     2:1 Ровба (Косоренков) – 24:17 (5x5)     2:2 Бондарь (Артемьев) – 35:39 (5x5)     2:3 Римашевский – 45:00 (4x5)    

«Вызов в основную команду был для меня неожиданным. Я готовился к игре против «Спартак МАХ» в молодёжке. Ко мне подошёл Артур Ильшатович (Талипов, главный тренер МХК «Динамо». – Прим. «Чемпионата») и сказал, что после игры я уезжаю в Минск.

Думаю, что набранный игровой тонус в молодёжке мне помог. Помню, как провёл первый матч за молодёжку, и это было тяжело. Зато сейчас было легче. Сегодня мы действовали нашим молодёжным звеном. Нам нужно было достаточно надёжно сыграть. А ещё получилось и забить, что совсем отлично. В целом игра сложилась неплохо.

Первый гол за основной состав – приятный момент для меня. Он означает, что я двигаюсь в правильном направлении. Буду продолжать работать, чтобы продвигаться дальше. Пока не знаю, с какой командой продолжу работу. В любом случае приму любое решение. Если меня вернут в молодёжку, значит, буду там работать и доказывать, чтобы обратно пробиться сюда», — сказал Бондарь в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Емельяновым.

