Нападающий ЦСКА Владислав Каменев назвал главного спортсмена России

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев считает капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина главным спортсменом России.

«Конечно, Овечкин – спортсмен номер один в России. Как вообще можно кого-то другого назвать? А вот кто после него? Кто спортсмен номер два в России сейчас? Наверное, назову Мирру Андрееву. Она очень крутые результаты показывает в таком юном возрасте и уже добилась большого прогресса», — цитирует Каменева Legalbet.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошёл Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ.