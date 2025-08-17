Скидки
Нападающий ЦСКА Владислав Каменев назвал главного спортсмена России

Нападающий ЦСКА Владислав Каменев назвал главного спортсмена России
Нападающий ЦСКА Владислав Каменев считает капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина главным спортсменом России.

«Конечно, Овечкин – спортсмен номер один в России. Как вообще можно кого-то другого назвать? А вот кто после него? Кто спортсмен номер два в России сейчас? Наверное, назову Мирру Андрееву. Она очень крутые результаты показывает в таком юном возрасте и уже добилась большого прогресса», — цитирует Каменева Legalbet.

6 апреля 2025 года капитан «Вашингтона» забросил шайбу в ворота «Айлендерс» (1:4) и превзошёл Уэйна Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. Ранее Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ.

Александр Овечкин попал в Книгу рекордов России как лучший снайпер в истории регулярок НХЛ
