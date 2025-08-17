Скидки
«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами

«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами. В состав китайского клуба вошли вратарь Андрей Тихомиров, защитник Адам Кленденинг, а также форварды Борна Рендулич и Владимир Кузнецов.

В минувшем сезоне Тихомиров провёл 30 матчей за минское «Динамо» с учётом плей-офф, одержав 17 побед при 89,8% отраженных бросков.

В активе Кленденинга 22 (5+17) очка в 61 матче за «Куньлунь» при показателе полезности «-13».

Рендулич в прошлом сезоне выступал за СКА и «Металлург». Он набрал 11 (3+8) очков в 30 играх регулярного чемпионата при показателе полезности «+9».

На счету Кузнецова 13 (6+7) очков в составе «Автомобилиста» за 40 игр в прошлом чемпионате КХЛ.

