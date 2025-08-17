Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Северсталь» показала новую игровую форму в честь 70-летия череповецкого хоккея

«Северсталь» показала новую игровую форму в честь 70-летия череповецкого хоккея
Аудио-версия:
Комментарии

«Северсталь» показала новую игровую форму в честь 70-летия череповецкого хоккея.

«70 лет хоккея в Череповце. От дворовых коробок — к большим аренам. От первых шайб — к тысячам сердец на трибунах. Сегодня мы представляем форму юбилейного сезона. Это не просто экипировка. Это — характер города и история клуба в каждой детали.

Цвета — глубокий чёрный и яркий жёлтый. Контраст, который сразу ассоциируется с силой, энергией и дерзостью «Северстали». Дизайн — минималистичный и современный, с акцентом на динамику и уверенность игроков. Юбилейная эмблема на груди — символ преемственности поколений и уважения к тем, кто создавал историю череповецкого хоккея. Эта форма — отражение 70 лет борьбы, эмоций и настоящего хоккея. Она объединяет прошлое, настоящее и будущее. ХК «Северсталь» выходит в новый сезон — с уважением к истории и готовностью к новым победам!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: «Северсталь»

Фото: «Северсталь»

Материалы по теме
«Постоянно искал в шкафах кусок сахара». Котляревский рассказал о диете в «Северстали»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android