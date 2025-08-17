«Северсталь» показала новую игровую форму в честь 70-летия череповецкого хоккея.

«70 лет хоккея в Череповце. От дворовых коробок — к большим аренам. От первых шайб — к тысячам сердец на трибунах. Сегодня мы представляем форму юбилейного сезона. Это не просто экипировка. Это — характер города и история клуба в каждой детали.

Цвета — глубокий чёрный и яркий жёлтый. Контраст, который сразу ассоциируется с силой, энергией и дерзостью «Северстали». Дизайн — минималистичный и современный, с акцентом на динамику и уверенность игроков. Юбилейная эмблема на груди — символ преемственности поколений и уважения к тем, кто создавал историю череповецкого хоккея. Эта форма — отражение 70 лет борьбы, эмоций и настоящего хоккея. Она объединяет прошлое, настоящее и будущее. ХК «Северсталь» выходит в новый сезон — с уважением к истории и готовностью к новым победам!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Фото: «Северсталь»