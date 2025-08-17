Скидки
Главная Хоккей Новости

Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс»

Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс». Как сообщает пресс-служба китайского клуба, соглашение рассчитано сроком на один год.

В прошлом сезоне форвард провёл за московское «Динамо» восемь игр, очков не набрал и заработал показатель полезности «-1», в среднем проводя на площадке 5 минут и 37 секунд. Бурмистров половину сезона-2024/2025 провёл без клуба.

В регулярном сезоне-2023/2024 Бурмистров провёл за «Спартак» 50 матчей, в которых записал на свой счёт 18 (2+16) результативных очков. Всего в рамках КХЛ 33-летний нападающий сыграл 492 встречи, где набрал 170 (50+120) очков с показателем полезности «+1».

