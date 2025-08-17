«Сибирь» уверенно обыграла «Динамо-Алтай» в товарищеском матче в Новосибирске

В Новосибирске завершился товарищеский матч, в котором встречались местная «Сибирь» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. Победу со счётом 4:0 одержал новосибирский клуб.

Дублем отметился 19-летний нападающий «Сибири» Илья Люзенков, один из голов забивший в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе забросили Архип Неколенко и Владислав Кара.

Отметим, что игру посетили более 600 болельщиков «Динамо-Алтай», которые приехали в Новосибирск из Барнаула, чтобы поддержать свою команду.

Напомним, «Сибирь» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги встречей с «Амуром» дома 7 сентября. В прошлом товарищеском матче новосибирская команда обыграла красноярский «Сокол» со счётом 4:2.