Главная Хоккей Новости

Сибирь — Динамо-Алтай, результат матча 17 августа 2025, счёт 4:0, товарищеский матч

«Сибирь» уверенно обыграла «Динамо-Алтай» в товарищеском матче в Новосибирске
Комментарии

В Новосибирске завершился товарищеский матч, в котором встречались местная «Сибирь» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. Победу со счётом 4:0 одержал новосибирский клуб.

Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 0
Динамо-Алтай
Барнаул
1:0 Неколенко (Аланов) – 07:10 (5x4)     2:0 Люзенков (Климович) – 55:31 (5x5)     3:0 Люзенков – 57:47 (en)     4:0 Кара (Неколенко) – 58:19 (5x5)    

Дублем отметился 19-летний нападающий «Сибири» Илья Люзенков, один из голов забивший в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе забросили Архип Неколенко и Владислав Кара.

Отметим, что игру посетили более 600 болельщиков «Динамо-Алтай», которые приехали в Новосибирск из Барнаула, чтобы поддержать свою команду.

Напомним, «Сибирь» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги встречей с «Амуром» дома 7 сентября. В прошлом товарищеском матче новосибирская команда обыграла красноярский «Сокол» со счётом 4:2.

