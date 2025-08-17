«Сибирь» уверенно обыграла «Динамо-Алтай» в товарищеском матче в Новосибирске
Поделиться
В Новосибирске завершился товарищеский матч, в котором встречались местная «Сибирь» и «Динамо-Алтай» из Барнаула. Победу со счётом 4:0 одержал новосибирский клуб.
Товарищеские матчи (клубы)
17 августа 2025, воскресенье. 13:00 МСК
Сибирь
Новосибирская область
Окончен
4 : 0
Динамо-Алтай
Барнаул
1:0 Неколенко (Аланов) – 07:10 (5x4) 2:0 Люзенков (Климович) – 55:31 (5x5) 3:0 Люзенков – 57:47 (en) 4:0 Кара (Неколенко) – 58:19 (5x5)
Дублем отметился 19-летний нападающий «Сибири» Илья Люзенков, один из голов забивший в пустые ворота в концовке матча. Ещё по шайбе забросили Архип Неколенко и Владислав Кара.
Отметим, что игру посетили более 600 болельщиков «Динамо-Алтай», которые приехали в Новосибирск из Барнаула, чтобы поддержать свою команду.
Напомним, «Сибирь» начнёт новый сезон Континентальной хоккейной лиги встречей с «Амуром» дома 7 сентября. В прошлом товарищеском матче новосибирская команда обыграла красноярский «Сокол» со счётом 4:2.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 августа 2025
-
15:50
-
15:40
-
15:18
-
15:07
-
15:00
-
14:40
-
14:27
-
13:40
-
13:12
-
13:09
-
12:45
-
12:20
-
11:45
-
11:21
-
10:45
-
10:20
-
10:00
-
09:35
-
09:15
-
08:50
-
08:25
- 16 августа 2025
-
23:44
-
23:20
-
22:46
-
22:04
-
21:42
-
21:18
-
21:02
-
20:45
-
20:31
-
20:16
-
19:56
-
19:36
-
19:14
-
18:54