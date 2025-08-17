Скидки
Хоккей

Вратарь СКА Мойсевич попал в число лучших проспектов «Вегаса» по версии Daily Faceoff

Комментарии

Белорусский голкипер системы СКА Павел Мойсевич вошёл в топ-10 лучших молодых игроков системы «Вегас Голден Найтс» по версии Daily Faceoff. Рейтинг возглавил нападающий Тревор Коннелли из фарм-клуба «Голден Найтс» в АХЛ. Белорусский голкипер занял седьмое место.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

1. Тревор Коннелли, 19 лет, форвард.
2. Карл Линдбом, 22 года, вратарь.
3. Мэтью Катафорд, 20 лет, форвард.
4. Матиаш Шаповалив, 21 год, форвард.
5. Лукас Кормье, 23 года, защитник.
6. Якоб Возняк, 18 лет, форвард.
7. Павел Мойсевич, 20 лет, вратарь.
8. Матео Ноберт, 18 лет, форвард.
9. Туомас Уронен, 20 лет, форвард.
10. Кэмерон Уайтхэд, 22 года, вратарь.

