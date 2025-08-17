Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

В «Шанхай Дрэгонс» оценили подписание контракта с Бурмистровым и другими новичками

В «Шанхай Дрэгонс» оценили подписание контракта с Бурмистровым и другими новичками
Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Шанхай Дрэгонс» Игорь Варицкий оценил подписание контрактов с новичками команды. Состав китайского клуба пополнили вратарь Андрей Тихомиров, защитник Адам Кленденинг, а также форварды Борна Рендулич, Владимир Кузнецов и Александр Бурмистров.

«Андрей Тихомиров – опытный габаритный голкипер, который составит конкуренцию в нашей вратарской линии. Защитник Адам Кленденинг поиграл в НХЛ, здорово действует как в обороне, так и в большинстве. Рассматриваем его как одного из лидеров команды, в прошлом сезоне он доказал на деле, что способен вести партнёров за собой.

За плечами у Александра Бурмистрова большой опыт выступлений за океаном и в КХЛ, это мастеровитый скоростной центрфорвард, умеющий играть на вбрасываниях, полезен в меньшинстве. Владимир Кузнецов сыграет большую роль в нижних звеньях, это работоспособный крайний форвард, который одинаково успешно действует и в зоне атаки, и в зоне защиты. Борна Рендулич известен своими габаритами, а также точным кистевым броском. Обладает хорошей дистанционной скоростью, умеет создать момент в большинстве», — цитирует Варицкого пресс-служба клуба.

Материалы по теме
Официально
«Шанхай Дрэгонс» объявил о подписании контрактов с четырьмя хоккеистами
Официально
Нападающий Александр Бурмистров подписал контракт с «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android