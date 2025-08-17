Скидки
Жена Павла Буре сделала совместный снимок с Овечкиным и его супругой Анастасией

Алина Хасанова, супруга прославленного российского снайпера Павла Буре, опубликовала совместное фото с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным и его женой Анастасией Шубской.

Фото: Из личног архива Алины Хасановой

Снимок был сделан на торжественном ужине после гала-матча Ovi Cup, который состоялся 9 августа. Игра проходила между командами Овечкина и Павла Дацюка и завершилась со счётом 11:7 в пользу команды форварда «Вашингтона». Отметим, что семилетний сын Овечкина Сергей отметился четырьмя заброшенными шайбами.

Московское «Динамо» проведёт чествование Александра Овечкина, которое состоится 22 августа на стадионе «ВТБ Арена».

