«Торпедо» представило форму, в которой проведёт предсезонные матчи

Нижегородское «Торпедо» показало новую игровую форму, в которой сыграет в предсезонных матчах и турнирах.

Фото: Пресс-служба ХК «Торпедо»

«Предсезонка — в новых красках и с вайбом лета! «Торпедо» проведёт контрольные матчи именно в этой форме. Как вам наш свежий летний стиль?» — написано в сообщении пресс-службы нижегородского клуба.

Ранее «Торпедо» представило новый логотип клуба.

Напомним, в прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги нижегородская команда заняла восьмое место в Западной конференции КХЛ и проиграла в первом раунде Кубка Гагарина ярославскому «Локомотиву». Отметим, что в нынешнее межсезонье Континентальной хоккейной лиги бывший главный тренер нижегородского клуба Игорь Ларионов перешёл на аналогичную должность в СКА. Новым главным тренером «Торпедо» стал Алексей Исаков.