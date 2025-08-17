Скидки
«Нужно найти «химию». Форвард «Динамо» Мн Сэм Энас — о последнем месте на Кубке Минска

«Нужно найти «химию». Форвард «Динамо» Мн Сэм Энас — о последнем месте на Кубке Минска
Американский нападающий минского «Динамо» Сэм Энас рассказал о первых спаррингах команды и своём отпуске.

– В предсезонных матчах в первую очередь важен не результат, нужно вспомнить сочетания, найти «химию», сыграться с новыми ребятами. Конечно, хочется побеждать, но пока важно проанализировать, что было в игре позитивного, что – негативного, и, отталкиваясь от этого, двигаться дальше.

– Как отдохнул этим летом, как провёл отпуск?
– Отпуск был очень классным. Съездил в Грецию, там было семейное торжество, свадьба. Много времени проводил с семьёй, с друзьями. Уделил внимание разным деталям и делам, которые надо сделать во время отпуска. Много тренировался, катался. Уже около недели нахожусь в Минске. Рад вернуться в команду, вместе тренируемся, всё хорошо, — приводит слова Энаса телеграм-канал Hockey.by.

Напомним, «Динамо» заняло четвёртое, последнее место в домашнем предсезонном турнире — Кубке Минска.

