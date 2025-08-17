Скидки
Названы лучшие игроки Кубка Минска, MVP — Роман Канцеров

Сегодня, 17 августа, в столице Беларуси завершился Кубок Минска, победителем которого стал магнитогорский «Металлург». В соревнованиях также принимали участие «Лада» из Тольятти, минское «Динамо» и «Адмирал». Хозяева турнира заняли четвёртое место, одержав лишь одну победу в трёх матчах. «Лада» расположилась на второй строчке турнирной таблицы. «Адмирал» занял третье место.

Определены лучшие игроки первого предсезонного турнира среди клубов КХЛ: лучшим вратарём признан Адам Гуска («Адмирал» ), лучшим защитником – Джош Брук («Динамо» Мн), лучшим нападающим стал Дмитрий Силантьев («Металлург»), MVP – Роман Канцеров («Металлург»).

