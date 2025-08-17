Sports Illustrated: «Уайлд» надеются, что союз с Капризовым разбудит опытного Тарасенко

Обозреватель Sports Illustrated Джейкоб Пантури высказался о переходе в «Миннесоту Уайлд» российского нападающего Владимира Тарасенко.

«Этим летом костяк «Миннесоты» почти не претерпел изменений, однако «Уайлд» оформили одно важное подписание в лице Владимира Тарасенко. Российский нападающий, выигрывавший Кубок Стэнли с «Сент-Луисом» и «Флоридой», провёл более 800 матчей в НХЛ, забив свыше 300 голов. Но сможет ли он заново обрести свою звёздную форму в составе «Уайлд», которым крайне необходима результативность от форвардов средних звеньев?

Возможность того, что «Миннесота» получит версию Тарасенко, игравшего за «Детройт», – это обратная сторона медали в сделке по его обмену. Казалось, что российский нападающий вступил в новую фазу своей карьеры, значительно регрессировав в плане результативности. За 80 матчей, что Владимир провёл в составе «Ред Уингз», он забил лишь 11 голов, добавив к этому 22 ассиста при среднем игровом времени менее 15 минут.

Тарасенко просто обязан вернуться на показатель 20+ заброшенных шайб за сезон, чтобы стать важной фигурой для команды. «Уайлд» будут надеяться на то, что союз с Кириллом Капризовым разбудит опытного форварда и возродит его результативный хоккей.

Вполне возможно, что Тарасенко окажется способен вернуть себе ту звёздную форму, что демонстрировал несколько лет назад. Конечно, такой исход далеко не гарантирован, но «Миннесота» очень рассчитывает на возвращение элитной версии 33-летнего форварда, что поможет команде добраться до новых высот в сезоне-2025/2026», — написал Пантури для Sports Illustrated.

Напомним, в конце июня Тарасенко был обменян из «Детройт Ред Уингз» в «Миннесоту». Тарасенко выступал за «Детройт» с 2024 года. В прошедшем сезоне 33-летний форвард набрал 33 (11+22) очка при показателе полезности «-13» в 80 матчах регулярного чемпионата НХЛ.