Сын Овечкина вывел капитана «Динамо» Даниила Фомина на матч с ЦСКА

Семилетний Сергей Овечкин, сын российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, вывел на матч 5-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА полузащитника бело-голубых Даниила Фомина. На момент выхода новости футболисты ЦСКА открыли счёт в матче — 1:0.

Фото: Кадр из трансляции

Завтра, 18 августа, Сергею исполнится восемь лет.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» проведёт чествование Александра Овечкина, которое состоится 22 августа на стадионе «ВТБ Арена». Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.