Александр Овечкин вместе с сыном посетил дерби «Динамо» — ЦСКА в 5-м туре РПЛ

Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прибыл вместе с сыном Сергеем на матч 5-го тура РПЛ между московскими «Динамо» и ЦСКА. Семилетний Сергей поучаствовал в церемонии открытия дерби, выведя на поле полузащитника и капитана бело-голубых Даниила Фомина. На момент выхода новости идёт первый тайм, ЦСКА ведёт со счётом 2:0.

Фото: Кадр из трансляции

Отметим, что в понедельник, 18 августа, Сергею Овечкину исполнится восемь лет.

Ранее стало известно, что московское «Динамо» проведёт чествование Александра Овечкина, которое состоится 22 августа на стадионе «ВТБ Арена». Овечкину 39 лет. Он является воспитанником московского «Динамо», за которое выступал с 2001 по 2005 год и в сезоне-2012/2013. Вместе с бело-голубыми Александр стал чемпионом России в 2005 году и обладателем Кубка Гагарина в 2013-м.