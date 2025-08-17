«Был мандраж, возможно, увидели майки «Динамо» Москва». Тренер «Юности» — о поражении

Главный тренер минской «Юности» Сергей Стась прокомментировал матч с московским «Динамо», завершившийся победой бело-голубых со счётом 3:2.

– Ребята старались, боролись – здесь вопросов нет. В первом периоде был какой-то мандраж, возможно, из-за того, что увидели майки «Динамо» Москва. Второй период провели здорово, но были глупые ошибки, за которые нас сразу наказывали. На таком уровне их реализуют очень хорошо.

– С тем учётом, что играли с клубом КХЛ, добавило вам это разнообразия?

– Всегда приятно сыграть с такой командой. Это позволяет увидеть, в каком направлении мы двигаемся. Конкуренция с командой из КХЛ сразу показывает все нюансы в матче, во всех линиях и зонах. Для себя мы выводы сделали, — приводит слова Стася Hockey.by.

Голами в составе «Динамо» отметились Артём Ильенко, Артём Бондарь и Егор Римашевский, забросивший победную шайбу на 45-й минуте матча. За минчан шайбы забросили Андрей Гостев и Владимир Ровба.