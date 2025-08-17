Скидки
«В течение 30 дней узнаем ответ». Голышев предоставил заключения экспертов по допинг-делу

Нападающий и капитан екатеринбургского «Автомобилиста» Анатолий Голышев рассказал о ситуации со своим допинг-делом.

«Я всегда был за честный спорт и никогда не пытался искусственным образом улучшить свои спортивные результаты, тем более все понимают, что в командном виде спорта это бесполезно. Принимал препараты только по медицинской необходимости. Последние месяцы живу как на пороховой бочке и в ожидании решения этой ситуации. Самое трудное для меня — быть в данный момент без команды и держать себя в руках, как морально, так и физически. На данный момент мы предоставили объяснения и заключения экспертов о том, как такое могло случиться. В течение 30 дней узнаем ответ», — написал Голышев в телеграм-канале.

Напомним, в апреле этого года 30-летний форвард был отстранён от участия в матчах чемпионата КХЛ из-за положительной допинг-пробы.

