«Харизматичный парень». В «Сибири» сравнили новичка Чейза Приски с Дуэйном Джонсоном

Пресс-служба «Сибири» опубликовала пост, в котором сравнила новичка команды американского защитника Чейза Приски с голливудским актёром Дуэйном Джонсоном, прославившимся съёмками в боевиках.

Пресс-служба новосибирского клуба разместила видео, на котором показан фрагмент фильма с участием Джонсона, после чего в кадре с серьёзным видом появляется Приски.

«Харизматичный парень», — подписала пост пресс-служба «Сибири».

29-летний Приски этим летом подписал однолетний контракт с новосибирским клубом. Он провёл 349 матчей в Американской хоккейной лиге, в которых забросил 54 шайбы и отдал 130 передач. Также на счету защитника четыре матча в НХЛ за «Флориду Пантерз» без набранных очков. В сезоне-2023/2024 в составе фарм-клуба «Вашингтон Кэпиталз» «Херши Бэрс» стал обладателем Кубка Колдера и лучшим защитником-ассистентом в плей-офф (12 передач).