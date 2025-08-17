Скидки
Генменеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил, что рассчитывает на Данилу Юрова в новом сезоне

Аудио-версия:
Комментарии

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что ожидает появления в основном составе команды в предстоящем сезоне российского нападающего Данилы Юрова.

«Да, я так считаю. Я думаю, он может оказать на нашу игру большое влияние.

Мы готовы дать нашим молодым игрокам возможность играть. Это не значит, что они должны играть любой ценой. Они должны зарабатывать себе на жизнь каждый вечер и показывать победный хоккей. Вот и всё», — приводит слова Герина пресс-служба НХЛ.

Напомним, «Миннесота» выбрала Юрова на драфте НХЛ 2022 года под общим 24‑м номером. Нападающий — воспитанник «Металлурга». В минувшем сезоне 21-летний игрок провёл 51 матч за магнитогорский клуб и набрал 26 (14+12) очков. Всего за команду в КХЛ форвард набрал 99 (49+50) очков за 279 игр. В 2024 году в составе «Металлурга» Юров выиграл Кубок Гагарина.

