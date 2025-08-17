Генменеджер «Миннесоты» Билл Герин: подписание контракта с Капризовым — приоритет №1

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин высказался о травме российского форварда клуба Кирилла Капризова и перспективах подписания с ним нового контракта.

«Обычно в таких ситуациях всё идёт наперекосяк, но в этот раз всё было иначе, и мы вышли в плей-офф, что очень здорово.

Подписание контракта с Капризовым — приоритет №1», — приводит слова Герина пресс-служба НХЛ.

Напомним, действующее соглашение 28-летнего Капризова с «Миннесотой» с кэпхитом $ 9 млн рассчитано до 30 июня 2026 года. В прошлом сезоне регулярного чемпионата НХЛ 28-летний Капризов сыграл 41 матч, в которых записал на свой счёт 56 (25+31) очков. Также на его счету пять голов и четыре результативные передачи в шести матчах Кубка Стэнли — 2025.