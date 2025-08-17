Скидки
Капризов наберёт 109 очков в новом сезоне, по прогнозу НХЛ, Тарасенко — в 2 раза меньше

Российский форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов будет лучшим бомбардиром команды в новом сезоне по версии сайта НХЛ.

«Хотя Капризов за свою карьеру лишь дважды сыграл более 70 матчей, его можно смело включать в топ-10 фэнтези-игроков во всех форматах, а также в пятёрку лучших нападающих», — написано в статье пресс-службы НХЛ.

По подсчётам портала, Капризов в сезоне‑2025/2026 наберёт 109 очков — с этим показателем авторы НХЛ предлагают всем игрокам в фэнтези выбирать россиянина в свои команды как одного из 10 лучших хоккеистов. Следующим после Капризова в «Миннесоте» по набранным очкам в новом сезоне станет американский форвард Мэтт Болди (80). Новичок «Уайлд» Владимир Тарасенко заработает 48 баллов результативности, также специалисты предлагают последить за экс‑игроком «Металлурга» 21‑летним нападающим Данилой Юровым.

Sports Illustrated: «Уайлд» надеются, что союз с Капризовым разбудит опытного Тарасенко
