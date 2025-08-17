«Дзюбу постоянно встречаешь». Форвард «Лады» Кугрышев — о популярности футбола в Тольятти

Нападающий «Лады» Дмитрий Кугрышев рассказал, что в Тольятти в последние годы футбол стал догонять хоккей по популярности.

— Хоккей в Тольятти по‑прежнему, как и в лучшие годы «Лады», вид спорта №1?

— Да, так исторически сложилось, что хоккей в Тольятти был, да и остаётся спортом №1, на нём воспитываются поколения. Но сейчас в Тольятти есть ещё футбольный клуб «Акрон», он тоже интересен болельщикам. Да, они играют в Самаре, но за ними люди тоже следят, переживают, того же Артёма Дзюбу в городе постоянно где‑то встречаешь, — приводит слова Кугрышева пресс‑служба КХЛ.

Отметим, что с сезона‑2024/2025 тольяттинский «Акрон» выступает в Российской Премьер‑Лиге. В своём дебютном чемпионате в высшем дивизионе команда заняла девятое место. Лучший бомбардир в истории российского футбола Артём Дзюба является основным нападающим тольяттинского клуба.