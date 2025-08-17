«Нью-Йорк Рейнджерс» продлил контракт с 23-летним канадским голкипером

Пресс-служба «Нью-Йорк Рейнджерс» объявила о подписании нового контракта с голкипером Диланом Гарандом. Соглашение с канадским вратарём рассчитано на один год.

В прошлом сезоне 23-летний Гаранд провёл 39 матчей за «Хартфорд Вулф Пэк» в Американской хоккейной лиге (АХЛ), одержал 20 побед при 10 поражениях и 8 ничьих. Его средний показатель пропущенных шайб составил 2,73, он трижды сыграл на ноль, а процент отражённых бросков — 91,3, что является девятым результатом среди всех квалифицированных вратарей АХЛ. Канадский врвтарть также представлял «Вулф Пэк» на Матче всех звёзд АХЛ 2025 года.

Гаранд был выбран «Сент-Луис Блюз» в четвёртом раунде под общим 103-м номером на драфте НХЛ 2020 года.