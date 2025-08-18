Нападающий «Динамо» назвал изменение в предсезонном сборе в сравнении с прошлым годом

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили рассказал о ходе предсезонной подготовки к предстоящему сезону КХЛ.

– Год за годом предсезонка остаётся всё столь же сложным и нелюбимым этапом для любого хоккеиста или можно говорить, что уже давно привыкли?

– Я бы не сказал, что это нелюбимый этап. Понятно, что всем тяжело. Но каждый в команде понимает, для чего это нужно. По крайней мере, лично я точно вижу результат предсезонной подготовки и той работы, которую мы здесь выполняем. Она даёт силы на весь сезон. Поэтому стараюсь выполнять всё на максимуме.

– После неудачного старта в минувшем сезоне Алексей Николаевич Кудашов отмечал, что в следующий раз может внести определённые изменения в программу предсезонки. По итогам нынешнего сбора вы ощутили отличия в сравнении с прошлым годом?

– Убрали песок. А так по-прежнему упорно работаем. Совершенно не факт, что неудачный старт в прошлом сезоне был связан с функциональным состоянием. Просто бывает такое, когда шайба в чужие не залетает, начинаешь где-то больше рисковать и получаешь в свои. Но как только получается преодолеть этот барьер, всё начинает складываться лучше. Посмотрим, как будет в этом году. Надеюсь, что у нас получится лучше войти в сезон и не допустить таких потерь очков в начале чемпионата, — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.