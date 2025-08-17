Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Будет сложно отправить его в АХЛ». В «Нью-Джерси» оценили шансы Грицюка в новом сезоне

«Будет сложно отправить его в АХЛ». В «Нью-Джерси» оценили шансы Грицюка в новом сезоне
Комментарии

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд сообщил, что у российского нападающего Арсения Грицюка будет возможность с самого начала претендовать на место в составе.

«Мне не терпится увидеть, как Грицюк приедет в лагерь и нам будет сложно отправить его в АХЛ. Мне любопытно посмотреть, как он адаптируется. Арсений приедет в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке», — приводит слова Фитцджеральда пресс-служба НХЛ.

Этим летом Арсений Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси» сроком на один год. В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.

Материалы по теме
Грицюк ответил, с кем из центрфорвардов хотел бы играть в одном звене в «Нью-Джерси»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android