«Будет сложно отправить его в АХЛ». В «Нью-Джерси» оценили шансы Грицюка в новом сезоне

Генеральный менеджер «Нью-Джерси Дэвилз» Том Фитцджеральд сообщил, что у российского нападающего Арсения Грицюка будет возможность с самого начала претендовать на место в составе.

«Мне не терпится увидеть, как Грицюк приедет в лагерь и нам будет сложно отправить его в АХЛ. Мне любопытно посмотреть, как он адаптируется. Арсений приедет в середине августа, чтобы привыкнуть к Северной Америке», — приводит слова Фитцджеральда пресс-служба НХЛ.

Этим летом Арсений Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси» сроком на один год. В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний Грицюк сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.