Максим Джиошвили рассказал, какое испытание является самым сложным для него в предсезонке

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил на вопрос о самом сложном испытании во время предсезонной подготовки.

– Ты застал сборы «Динамо» в Нижегородской области и в Минске: что сложнее?
– В Нижнем были бега на земле. 300, 400 метров, городки. Возможно, кому-то это и было легче, но не мне – приходилось терпеть (улыбается). Мне даются чуть легче бега на большом льду здесь в Минске, хотя тоже терпеть приходиться прилично. Но в целом и та и эта работа заставляют двигаться в правильном направлении.

– Если конкретизировать, то бег на земле – самое сложное испытание для тебя в предсезонке?
– Думаю, это так. Но их не так уж и много, всё в плюс, так скажем», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили читайте на «Чемпионате»:
«Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб». Интервью с Джиошвили
