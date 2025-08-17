Скидки
Пресс-служба НХЛ: Дадонову будет приятно стать наставником Грицюка в «Нью-Джерси»

Обозреватель сайта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Майк Моррел высказался о характере взаимоотношений в «Нью-Джерси Дэвилз» между двумя российскими новичками клуба — нападающими Евгением Дадоновым и Арсением Грицюком.

«Мне сказали, что в этом возрасте он не уступает Евгению Дадонову, так что Евгению будет приятно стать его наставником», — приводит слова Моррела официальный сайт НХЛ.

36-летний экс-форвард «Даллас Старз» Дадонов пополнил состав «Нью-Джерси», подписав контракт с клубом на один сезон.

Арсений Грицюк подписал контракт с «Нью-Джерси» сроком на один год. В регулярном сезоне-2024/2025 24-летний форвард сыграл 49 матчей за СКА, где набрал 44 (17+27) очка. В шести играх плей-офф нападающий записал на свой счёт 5 (1+4) очков.

