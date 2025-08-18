Скидки
Джиошвили — о рынке НСА: непростой процесс. Комфорт семьи всегда на первом месте

Джиошвили — о рынке НСА: непростой процесс. Комфорт семьи всегда на первом месте
Нападающий московского «Динамо» 29-летний Максим Джиошвили высказался по поводу своего дебюта на рынке неограниченно свободных агентов.

– В это межсезонье ты впервые в карьере с позиции силы вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Какой фактор был ключевым при определении будущего?
– Непростой процесс. Комфорт семьи всегда стоит на первом месте. Не буду кривить душой. Естественно, что финансовая сторона была важна.

– Доволен тем, как всё завершилось?
– Очень рад, что остался в «Динамо». Это реально мой родной клуб, которому готов отдаваться на сто процентов и даже больше. Сделаю всё от себя зависящее, чтобы мы добились наилучших результатов», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Джиошвили этим летом подписал новый контракт с московским «Динамо». Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/2027.

