Джиошвили — о рынке НСА: непростой процесс. Комфорт семьи всегда на первом месте

Нападающий московского «Динамо» 29-летний Максим Джиошвили высказался по поводу своего дебюта на рынке неограниченно свободных агентов.

– В это межсезонье ты впервые в карьере с позиции силы вышел на рынок неограниченно свободных агентов. Какой фактор был ключевым при определении будущего?

– Непростой процесс. Комфорт семьи всегда стоит на первом месте. Не буду кривить душой. Естественно, что финансовая сторона была важна.

– Доволен тем, как всё завершилось?

– Очень рад, что остался в «Динамо». Это реально мой родной клуб, которому готов отдаваться на сто процентов и даже больше. Сделаю всё от себя зависящее, чтобы мы добились наилучших результатов», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Джиошвили этим летом подписал новый контракт с московским «Динамо». Соглашение с форвардом рассчитано до конца сезона-2026/2027.