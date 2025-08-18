Скидки
Джиошвили рассказал о своей реакции на слух про возможный обмен после продления контракта

Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили прокомментировал слухи об уходе из клуба после подписания нового контракта с бело-голубыми.

– Понятно, что вокруг «Динамо» традиционно много слухов, тем не менее тебя взволновала появившаяся информация, согласно которой клуб мог расстаться с тобой или Девином Броссо, чтобы вписаться в потолок зарплат?
– Это хоккей. Тут всё может произойти. Здесь от меня ничего не зависело. Я подписал двухлетний контракт с «Динамо» и рассчитываю играть за родной клуб. Надеюсь, что всё будет хорошо, — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Джиошвили 29 лет. Он выступает за «Динамо» с 2022 года. 12 июня стало известно, что Максим подписал новый контракт с клубом до конца сезона-2026/2027. 30-летний Броссо пополнил ряды бело-голубых в июне этого года. Соглашение с канадцем заключено на один сезон.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили читайте на «Чемпионате»:
«Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб». Интервью с Джиошвили
Эксклюзив
«Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб». Интервью с Джиошвили
