Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры после подписания контракта с «Дрэгонс»

Пресс-служба «Шанхай Дрэгонс» сообщила, что новичок клуба нападающий Александр Бурмистров посетил фестиваль китайской культуры «Нихао, Шифу!», который проходит в эти выходные в «Севкабель Порту» в Санкт-Петербурге.

«Где отпраздновать подписание контракта с «Шанхай Дрэгонс»? Конечно же, в максимально китайской атмосфере! Каллиграфия, кухня, драконы – Бурми всё очень понравилось. И он даже записал всем, кто за него переживал, видеосообщение», – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Сегодня, 17 августа, «Шанхай» объявил о подписании контракта с 33-летним нападающим. В регулярном сезоне-2023/2024 Бурмистров провёл за «Спартак» 50 матчей, в которых записал на свой счёт 18 (2+16) результативных очков.