Джиошвили — о ситуации с Михеевым: полнейший ужас. Даже не представляю, что он чувствует

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался о ситуации с форвардом Артёмом Михеевым, не получившим допуск к новому сезону по медицинским показаниям.

– Шоковая ситуация, в которую угодил Артём Михеев, стала серьёзным ударом для коллектива? Как вообще восприняли её, находясь внутри команды?
– Конечно, в 30 лет… Это очень тяжело… Даже не представляю, что Артём сейчас чувствует. Дай бог, что он всё это сможет преодолеть. Не знаю всех нюансов, но надеюсь, что врачи сделают всё возможное и помогут ему. Когда вот так обрывается карьера, это полнейший ужас. Даже не знаю, что ещё тут сказать. Михей – отличный человек и партнер по команде. Верю, что у него всё будет хорошо», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

В минувшем сезоне 30-летний Михеев в общей сложности сыграл 80 матчей, в которых записал на свой счёт 13 шайб и девять результативных передач.

