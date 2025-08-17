Скидки
Александр Бурмистров прокомментировал заключение контракта с «Шанхай Дрэгонс»

Александр Бурмистров прокомментировал заключение контракта с «Шанхай Дрэгонс»
Комментарии

Нападающий Александр Бурмистров дал первый комментарий после подписания контракта с «Шанхай Дрэгонс».

«Всем привет. Наконец-то свершилось! Большое спасибо, что так много людей переживало, надеясь, чтобы я подписал быстрее.

Надеюсь, я оправдаю ваши ожидания, буду выкладываться полностью на льду», – сказал Александр Бурмистров в видео, опубликованном пресс-службой китайского клуба.

Сегодня, 17 августа, «Шанхай» объявил о подписании контракта с 33-летним нападающим. В прошлом сезоне форвард провёл за московское «Динамо» восемь игр, очков не набрал и заработал показатель полезности «-1», в среднем проводя на площадке 5 минут и 37 секунд.

