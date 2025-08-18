Джиошвили — о новом сезоне: все ребята полностью выкладываются и готовы рвать за «Динамо»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил на вопрос о перспективах завоевания Кубка Гагарина в предстоящем сезоне.

– В чём должно добавить «Динамо», чтобы в новом сезоне совершить ещё один шаг вперёд, а лучше два?

– Хороший вопрос (смеётся). Нужно быть наглее, идти до конца единым кулаком и забирать своё. Может быть, это и общие слова, зато правда. Тяжело загадывать наперёд, но вижу, как ребята работают на тренировках. Все полностью выкладываются и готовы рвать за «Динамо».

– Есть желание в следующем плей-офф ещё раз сразиться с «Трактором», чтобы всё-таки постараться преодолеть челябинский криптонит?

– Бывает такое, что попадаешь на команду, которая просто не подходит по стилю. Например, сколько лет «Лос-Анджелес» в НХЛ не может пройти «Эдмонтон»?

– Вроде четыре сезона подряд.

– Не подходит по стилю – и всё. У «Трактора» сейчас сильно поменяется команда. Если снова встретимся, то с нашим опытом всё-таки должны дожать их. Но сейчас нет особого смысла об этом думать. Впереди длинный путь в сезоне», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Гагарина, в котором в пяти матчах уступило «Трактору» (1-4).