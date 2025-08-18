Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир Okko Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Джиошвили — о новом сезоне: все ребята полностью выкладываются и готовы рвать за «Динамо»

Джиошвили — о новом сезоне: все ребята полностью выкладываются и готовы рвать за «Динамо»
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил на вопрос о перспективах завоевания Кубка Гагарина в предстоящем сезоне.

– В чём должно добавить «Динамо», чтобы в новом сезоне совершить ещё один шаг вперёд, а лучше два?
– Хороший вопрос (смеётся). Нужно быть наглее, идти до конца единым кулаком и забирать своё. Может быть, это и общие слова, зато правда. Тяжело загадывать наперёд, но вижу, как ребята работают на тренировках. Все полностью выкладываются и готовы рвать за «Динамо».

– Есть желание в следующем плей-офф ещё раз сразиться с «Трактором», чтобы всё-таки постараться преодолеть челябинский криптонит?
– Бывает такое, что попадаешь на команду, которая просто не подходит по стилю. Например, сколько лет «Лос-Анджелес» в НХЛ не может пройти «Эдмонтон»?

– Вроде четыре сезона подряд.
– Не подходит по стилю – и всё. У «Трактора» сейчас сильно поменяется команда. Если снова встретимся, то с нашим опытом всё-таки должны дожать их. Но сейчас нет особого смысла об этом думать. Впереди длинный путь в сезоне», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.

Напомним, в прошлом сезоне «Динамо» вышло в полуфинал Кубка Гагарина, в котором в пяти матчах уступило «Трактору» (1-4).

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Джиошвили читайте на «Чемпионате»:
«Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб». Интервью с Джиошвили
Эксклюзив
«Очень рад, что остался в «Динамо». Это мой родной клуб». Интервью с Джиошвили
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android