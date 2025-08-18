Джиошвили: надеюсь, в России появится больше людей, которые смогут содержать команды

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили ответил на вопрос об исключении «Витязя» из КХЛ.

– Невозможно не затронуть тему «Витязя». Тебя потрясло исчезновение клуба, в котором ты начал карьеру на уровне КХЛ? В одночасье профессиональный клуб уходит с хоккейной карты России.

– Не только для меня, но и для многих ребят клуб был важной ступенькой. Когда я там был, мы впервые в истории «Витязя» вышли в плей-офф и хорошо играли. Не могу сказать, что я там внёс большой вклад и много сыграл. Но поддерживал, как мог (смеётся). Чем больше команд, тем интереснее. Надеюсь, что все финансовые трудности скоро будут позади – и у нас будет больше команд из большего количества регионов.

– 22 клуба – это, наверное, очень мало для КХЛ, такой большой страны и ближнего зарубежья?

– Ну а в какой лиге больше клубов? Только в одной.

– В НХЛ, но в России и регионов много.

– Регионов много. Но люди просчитывают, возможно, что не все могут содержать команду КХЛ. Надеюсь, в России появится больше богатых людей, которые смогут находить возможности содержать хоккейные команды, — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.