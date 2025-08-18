Игрок «Динамо» рассказал о реакции болельщика «Спартака» на победу в одном из «товарняков»

Нападающий московского «Динамо» Максим Джиошвили высказался по поводу большого количества матчей с командами из столичного региона.

– Клубы проводят по 68 матчей, из-за этого в следующем сезоне сыграете по шесть раз со «Спартаком», ЦСКА. С одной стороны, дерби, с другой – таких матчей может быть два за неделю. Это не приедается?

– Нет, в каждой игре ты должен выкладываться. Даже если приедается. Помню, после предсезонной игры шёл домой и спартаковский болельщик кричал, что их команда выиграла, типа уделали нас – в овертайме или по буллитам – уже не помню точно. Хотелось сказать: «Ну предсезонка же». Но для людей это важно. Поэтому всегда стараемся выигрывать, но всё бывает», — сказал Джиошвили в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Сергею Емельянову.